Bolsas da Europa fecham em alta, com recuperação após perdas e em meio a dados

24/06/2022 | 13:40



Os mercados acionários da Europa registraram ganhos, nesta sexta-feira. O dia foi de recuperação, após perdas recentes, mesmo em meio a dados mistos e com analistas ainda alertando para a perda de fôlego da economia da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 2,62%, em 412,93 pontos. Na comparação semanal, ele subiu 2,40%

O quadro no continente acompanhou a jornada mais otimista nas bolsas da Ásia e também em Nova York. Além disso, as praças europeias vinham de dois dias de baixas, o que abriu espaço para a retomada, mesmo em meio a indicadores modestos.

Na Alemanha, o índice Ifo de sentimento das empresas recuou mais que o previsto em junho, a 92,3.

No Reino Unido, as vendas no varejo tiveram queda mensal de 0,5% em maio ante o mês anterior, quando analistas previam recuo de 0,7%.

Na Espanha, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,2% no primeiro trimestre do ano ante o quarto trimestre de 2021, mostrou revisão desta sexta, um pouco abaixo da alta de 0,3% antes informada.

O Instituto Ifo advertiu que a Alemanha pode entrar em recessão em 2023, caso a Rússia mantenha o corte de gás.

Já o ING, ao analisar o dado publicado pelo Ifo mais cedo, afirmou que ele reforça que um quadro de estagflação é o cenário-base para o país, acrescentando ainda que uma recessão generalizada seria o "cenário de risco". Para a Capital Economics, a maior economia da Europa pode entrar em recessão nos próximos meses.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 2,68%, a 7.208,81 pontos. Na semana, o índice registrou avanço de 2,74%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,59%, a 13.118,13 pontos, mas na semana ainda recuou 0,06%.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou ganho de 3,23%, a 6.073,35 pontos, com alta de 3,24% na semana.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB avançou 2,33%, a 22.119,20 pontos. Na comparação semanal, houve ganho de 1,52%.

Em Madri, o índice IBEX 35 fechou em alta de 1,70%, em 8.244,10 pontos, com avanço de 1,21% na semana.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 1,84%, terminando na máxima do dia, em 6.030,46 pontos. Na semana, o índice português registrou ganho de 2,53%.