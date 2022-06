Aos 96 anos de idade, Rainha Elizabeth contraria orientações médicas e volta a cavalgar

24/06/2022 | 13:10



Ela está de volta! Segundo informações do veículo The Sun, a Rainha Elizabeth II retomou um dos seus hobbies favoritos: cavalgar.

De acordo com o veículo, uma fonte próxima à família britânica revelou que a monarca britânica fez valer suas vontades após nove meses sem montar a cavalo.

A Rainha sentiu muita falta de suas cavalgadas nos últimos nove meses. Ela só vinha passeando nos jardins de Castelo de Windosr com o carrinho de golfe na companhia dos corgis. Voltar a cavalgar é um ótimo sinal após todas as preocupações com a saúde dela. Fazer isso aos 96 anos é um feito notável, disse a fonte.

Mesmo com a informação, os assessores oficiais da Família Real não comentaram a matéria do The Sun e não confirmaram se a monarca realmente voltou a cavalgar.

Recentemente, a rainha apareceu em um vídeo com um famoso personagem britânico.