Obituário - 25 de junho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/06/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Senhorinha de Oliveira, 84. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Bonfim Francisco, 82. Natural de Candiba (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Neide Crescini Barreto, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Rossi Teixeira Frederico, 79. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria do Carmo Teixeira de Souza, 76. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcindo de Mario, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademar Francisco, 74. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Carlos de Queiroz Cestari, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Advogado. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Élio Bereta, 70. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Francisco de Assis Lino da Silva, 69. Natural de Flores (Pernambuco). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Ferreira, 68. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edineto Tavares de Sá, 68. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cilene de Sousa Oliveira, 66. Natural de Santa Rosa (Alagoas). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Orlando Sattulo, 65. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Clayton César Campos, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Cleiton dos Anjos Bezerra da Silva, 34. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Carmen Garcia Picon, 89. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina Tavares Correia, 87. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Izaura Oda, 85. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Laureano, 85. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Terezinha Maria Coutinho, 75. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Francisco Pedro da Silva, 72. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Antonio da Silva Ferreira, 71. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Kioshi Inagaki, 71. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Aparecida da Costa, 69. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Francisco de Assis Carvalho, 63. Natural de Simões (Piauí). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Sandra Regina de Souza Lopes, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Bandeirantes, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Iracema Perez Pasquini, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Eliseu Porfírio de Souza, 77. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa da Silva, 65. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro.

Dulcileide Gomes Braga Marcelino, 56. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Assae Fujii Assai, 78. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério São José.

Nair Regina de Lima Caetano, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.