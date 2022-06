William Bonner posta fotos com a esposa e brinca com a cara fechada: Quando você está com fome

24/06/2022 | 12:11



O jornalista William Bonner postou em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, dia 24, um momento engraçado com a esposa, Natasha Dantas. Na publicação o âncora do Jornal Nacional compartilhou uma imagem com várias selfies do casal. Ele aproveitou seu rosto fechado nas fotos para fazer uma brincadeira na legenda e surpreendeu os seguidores que adoraram a gracinha:

- Quando você está com fome mas ela quer porque quer tirar uma selfie.

William e Natasha se casaram em 2018, em uma cerimônia íntima para poucos amigos e familiares na casa da mãe de Bonner. A união aconteceu dois anos após o anúncio do divórcio do casamento de 26 anos de Fátima Bernardes e o jornalista.