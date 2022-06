Fátima Bernardes recebe Lília Cabral e Bráulio Bessa durante comemoração oficial de dez anos do Encontro

24/06/2022 | 12:11



Como você vem acompanhando, Fátima Bernardes revelou que vai deixar o programa Encontro e mesmo assim, ainda em 2022 eles estão comemorando os dez anos no ar e nesta sexta-feira, dia 24, é a data oficial da celebração. E antes mesmo de começar a receber os convidados, a jornalista lançou um vídeo com algumas pinturas em seu corpo de frases que representam o programa.

Jota Quest foi quem começou agitando a manhã do programa com a música Na Moral, fazendo todo mundo esquentar e tirar os pés do chão. Logo em seguida, Lília Cabral entrou e fez a apresentadora ficar super agitada.

- Terminar qualquer ciclo é sempre muito importante. A gente embala para outras coisas, e é legal ver o nosso crescimento. Eu me sinto muito honrada de ser uma surpresa e eu sabia que você [Fátima Bernardes] não sabia.

Em seguida as surpresas continuaram e Bráulio Bessa finalmente voltou presencialmente no programa e a apresentadora ficou ainda mais animada. Lembrando que por muito tempo, o poeta esteve sentado no sofá soltando as suas poesias semanalmente.

- O Encontro ajudou a derrubar um muro dia a dia, que dividiu e afastou o povo da poesia. A poesia sempre foi associada as elites no Brasil e a gente entregar poesia toda semana na casa das pessoas é sempre muito bom.

Vamos combinar que está muito gostoso ver toda a animação de Fátima Bernardes com as surpresas que anda recebendo durante as comemorações de dez anos do Encontro.