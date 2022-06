Maisa Silva se manifesta após ser criticada por Sonia Abrão e garante: O ano mais feliz da minha vida

24/06/2022 | 12:10



Maisa Silva decidiu deixar as polêmicas de lado e usou as suas redes sociais para falar sobre o seu ano e agradecer as inúmeras mensagens de carinho recebidas. O pronunciamento, vale pontuar, ocorreu após ela ser criticada pela apresentadora Sonia Abrão.

Através dos Stories do Instagram, ela contou que 2022 está sendo o ano mais feliz de sua vida:

- Gente, esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, sabe? Porque tem uns anos que a gente se organiza pra que funcione, não, esse ano está sendo na base do descubra. Fazia tempo que eu não pagava pau pra um ano, iniciou.

E, encerrou:

- Quero agradecer a vocês pelo carinho, eu também tô recebendo muitas mensagens positivas de colegas de trabalho e de fãs. Não pelos motivos que eu queria, porém eu sei que é tudo de coração e nem sei como retribuir.

Além do Instagram, Maisa também mostrou que está ligadinha no Twitter e apenas deu uma curtida em uma publicação que citava Sonia Abrão:

Gente, não é de hoje que a Sonia Abrão ataca a Maisa de forma gratuita, ela tenta desqualificar a garota de todas as formas. A raiva maior é porque a Maisainha nunca deu moral pra ela. Sonião é passional, dizia o tweet curtido por Maisa. Eita!