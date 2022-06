80 anos de Gilberto Gil: descubra as músicas mais tocadas no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/06/2022 | 11:55



Os 80 anos de Gilberto Gil serão celebrados no próximo domingo (26). Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial que aponta quais músicas de autoria do cantor, compositor e instrumentista foram as mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

Outra curiosidade levantada foram as palavras que mais se repetiram em títulos de músicas de autoria de Gilberto Gil. E a vencedora foi “amor”, com um total de 18 repetições. Em seguida, aparecem “filme”, com 13 menções, e “dia” e “samba”, ambas com um total de nove vezes. Por fim, encontra-se “sol”, com oito recorrências.

O artista tem atualmente 784 músicas e 2.529 gravações no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, mais de 70% dos seus rendimentos foram provenientes dos segmentos de TV, rádio e show.

1. Vamos fugir

2. Aquele abraço

3. A novidade

4. Não chore mais

5. Palco

6. Toda menina baiana

7. Lamento sertanejo

8. A paz

9. Andar com fé

10. Drão

11. Abri a porta

12. Estrela

13. Esotérico

14. Tempo rei

15. Se eu quiser falar com Deus

16. Sítio do Pica-pau-amarelo

17. Cálice

18. Bananeira

19. Expresso 2222

20. Divino maravilhoso