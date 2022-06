Gasto com Habitação sobe 0,66% no IPCA-15 de junho, diz IBGE

24/06/2022 | 11:40



Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma redução de 3,85% em maio para uma elevação de 0,66% em junho, o que ajudou a elevar a inflação em 0,10 ponto porcentual, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,69% em junho.

A alta no custo com habitação foi puxada pelo encarecimento da taxa de água e esgoto (4,29%), decorrente de reajustes aplicados em Belém, São Paulo e Curitiba.

O gás encanado subiu 2,04%, com reajustes em Curitiba e Rio de Janeiro.

Por outro lado, a energia elétrica recuou 0,68%. A partir de 16 de abril, passou a vigorar a bandeira verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz, em substituição à bandeira tarifária Escassez Hídrica, com acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, que vigorava desde setembro de 2021.

Houve queda também no gás de botijão: -0,95% em junho.