Transportes sobem 0,84% no IPCA-15 de junho, revela IBGE

24/06/2022 | 11:15



As famílias brasileiras gastaram 0,84% mais com Transportes em junho, depois de uma alta de preços de 1,80% em maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo foi responsável por 0,16 ponto porcentual da taxa de 0,69% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

As passagens aéreas ficaram 11,36% mais caras em junho. Houve aumentos também no seguro voluntário de veículo (4,20%), emplacamento e licença (1,71%), motocicletas (1,66%), automóveis novos (1,46%) e automóveis usados (0,12%).

O ônibus urbano subiu 0,32%, por conta de um reajuste em Salvador (em vigor desde 1º de abril, mas que só foi repassado aos consumidores a partir de 4 de junho). O ônibus intermunicipal aumentou 1,34%, com reajustes em Belo Horizonte e Salvador.

O grupo Transportes como um todo desacelerou por conta da queda de 0,55% nos preços dos combustíveis em junho, após terem subido 2,05% em maio. O óleo diesel aumentou 2,83% este mês, mas houve recuos no etanol (4,41%) e na gasolina (0,27%).