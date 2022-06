Painitto testa negativo para Covid-19 e comemora alta da UTI: Já podem me contratar pro BBB

24/06/2022 | 11:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, o pai da cantora Anitta voltou a ser internado no começo da semana após testar positivo para Covid-19 na última terça-feira, dia 21, depois de ter passado por uma delicada cirurgia no pulmão, apesar dos riscos, nesta sexta-feira, dia 24, Mauro apareceu nos Stories do Instagram em espírito de comemoração:

- Sextou! Minhas sextas agora são em São Paulo, na UTI, é brincadeira, né? Mas hoje eu estou de alta galera! Testei negativo!, ele falou animado.

O Painitto mais uma vez agradeceu a médica responsável por seu caso, Ludhmila Hajjar, por todo seu cuidado e atenção nos últimos dias de preocupação com sua saúde. O empresário de 47 anos de idade também contou que passou sete dias isolado e deixou um recadinho:

- Boninho, Tadeu Schmidt, podem me contratar pro BBB. Fiquei aqui, praticamente um mês, trancado, filmado pela câmera. Pô, esses últimos dias foi um Big Brother mesmo. Eu fiquei com uma porção de gente na primeira etapa, e agora fiquei sozinho. Foi um teste.

E aí, será vamos poder ver Mauro Machado no BBB 23?