Taylor Swift lança Carolina, parte da trilha sonora de Um Lugar Bem Longe Daqui

24/06/2022 | 11:11



Mais uma canetada de Taylor Swift! Na última quinta-feira, dia 23, a cantora lançou a música Carolina, que faz parte da trilha sonora do filme Um Lugar Bem Longe Daqui. Após deixar os fãs na expectativa durante meses e dar um gostinho do que estava por vir no trailer do longa-metragem, a artista finalmente divulgou a faixa completa para ser ouvida nas plataformas digitais.

Um Lugar Bem Longe Daqui é baseado em um livro best-seller de mesmo nome escrito por Delia Owen. A obra conta a história de Kya, que foi abandonada por sua família quando jovem e teve que se criar sozinha no brejo da Carolina do Norte. A moça leva uma vida solitária, mas acaba se apaixonando pelo garoto de ouro da cidade e o romance deles fica sombrio quando ela é acusada de matá-lo e vai a julgamento por seu assassinato. Escolhida para entregar uma das músicas da adaptação live action, Taylor fez um trabalho espetacular ao capturar a essência da trama nos versos da composição

No Instagram, a artista fez uma publicação divulgando o lançamento e usou a legenda para contar um pouco sobre a história por trás da faixa.

Há cerca de um ano e meio escrevi uma música sobre uma história incrível, a história de uma garota que sempre viveu do lado de fora, olhando para dentro. Figurativa e literalmente. A justaposição de sua solidão e independência. Seu desejo e sua quietude. Sua curiosidade e medo, todos emaranhados. Sua gentileza persistente... e a traição do mundo a ela. Eu escrevi esta sozinha no meio da noite e então Aaron Dessner e eu trabalhamos meticulosamente em um som que sentimos que seria autêntico para o momento em que essa história acontece. Eu fiz um desejo de que um dia vocês ouvissem.