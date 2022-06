Priscilla Alcantara lança Você Aprendeu A Amar? em parceria com Emicida

24/06/2022 | 11:10



Novidade na área! Priscilla Alcantara fez a alegria dos fãs na última quinta-feira, dia 23, ao lançar em todas as plataformas digitais Você Aprendeu a Amar?, em parceria com Emicida. A canção é uma composição da dupla junto com Lucas Silveira.

Anunciada como faixa oculta do álbum de Priscilla, a reflexiva canção foi aguardada com ansiedade pelos fãs de ambos artistas. Além da novidade, a música também ganhou um videoclipe.

Eu tenho expectativas muito altas pra esse videoclipe. Acho que é um dos projetos mais especiais que já fiz na minha vida, não só pelo significado que ele tem, mas a pessoa que eu estou colaborando, que é um grande ídolo meu, o Emicida. É a realização de um sonho pessoal. Então acho que ultrapassou uma barreira artística/profissional, é uma coisa muito pessoal que estou fazendo. Eu sinto que o impacto vai ser muito grande na vida das pessoas, então eu to muito ansiosa e finalmente vai sair!!!, disse ela.

Emicida também falou sobre a música e chamou atenção para a mensagem que ela quer transmitir:

Tem uma coisa que é muito bonita, que é a mensagem dessa música. Vale lembrar que eu também faço parte de um monte de pessoa que também está ansioso pra ela ganhar a luz do sol, ela existir pros outros também. Porque eu fico escutando ela em casa ansioso, porque quando você termina a música, você quer muito mostrar pras pessoas. A gente tá fazendo uma trajetória bonita, tem um caminho bonito da música em si, e a hora que ela chegar ela vai ser uma mensagem que vai acalentar o coração das pessoas.

Dirigido por Gideão Morais, o clipe teve seu roteiro e direção criativa assinado por Priscilla em parceria com o diretor e é repleto de cenas que trazem reflexões e questionamentos.