Jules, de 'Euphoria', é confirmada no elenco do spin-off de 'Jogos Vorazes'

24/06/2022 | 11:03



Hunter Schafer, de Euphoria, é a mais nova integrante do elenco de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, derivado de Jogos Vorazes. Segundo a revista Variety, a intérprete de Jules vai dar vida a personagem Tigris Snow.

No spin-off, ela será a prima e confidente de Coriolanus Snow (Tom Blyth), o personagem que no futuro se tornará o autoritário, maquiavélico e psicótico líder de Panem, no universo distópico da franquia.

Ela se junta a um elenco que conta com Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples e Hiroki Berrecloth, além de Tom Blyth, Rachel Zegler e Josh Andrés Rivera.

Com estreia prevista para 17 de novembro de 2023, o filme será protagonizado por Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor, no papel de Lucy. Lucy é a tributo do empobrecido Distrito 12 que, selecionada para participar dos Jogos Vorazes, recebe como mentor um jovem Snow - décadas antes de ele se tornar o poderoso presidente de Panem.