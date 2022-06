Juiz libera comissões que podem cassar Claudinho

Daniel Tossato



24/06/2022 | 09:32



O juiz Alexandre Chiochetti Ferrari, da Comarca de Rio Grande da Serra, decidiu, no início da noite de ontem (24), pela retomada do trabalho das comissões processantes que analisam a possibilidade de cassar o mandato do prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB).

Conforme a decisão, a Justiça entendeu que, após nova delação do ex-funcionário da Câmara de Rio Grande Gabriel Campagnolli, que corrigiu a versão que dera à Polícia Civil e servira de justificativa para barrar o andamento das comissões, no ano passado, os vereadores poderão recomeçar os trabalhos e seguir com os ritos que podem resultar no impeachment do prefeito.

Na semana passada, conforme revelado pelo Diário, Campagnolli foi ao Ministério Público e declarou que recebeu dinheiro do secretário de Governo, Admir Ferro, para manter narrativa que prejudicava a atuação dos parlamentares que integravam os blocos.

"Contudo, sobreveio nova declaração de Gabriel Campagnolli, agora à promotora de Justiça da Comarca de Rio Grande da Serra, no sentido de que a versão pretérita era inverídica e que ele a havia prestado em troca de dinheiro oferecido pelo impetrante e seus asesores. Contudo, é evidente que os processos foram suspensos em razão das alegações de Gabriel. E assim sendo, é natural que as suspensões sejam revistas, na medida que superadas as razões que a determinaram", alegou Ferrari em sua decisão.

Claudinho da Geladeira é alvo de duas comissões processantes que atuam pelo seu impeachment desde o ano passado. Um dos blocos investiga possível episódio de fura-fila da vacina contra a Covid-19 na cidade, quando uma funcionária comissionada teria recebido dose da Coronavac antes do tempo. A outra frente atua na investigação de requerimentos de informação enviados pelos vereadores e que foram ignorados pelo Executivo.

Conforme o vereador e ex-presidente da Câmara Claudinho Monteiro (PTC), que é presidente de uma das comissões, os vereadores que atuam pela cassação do prefeito já aguardavam esta decisão da Justiça.

"Recebi a notícia com muita tranquilidade e muita seriedade. Creio que a gente já deveria ter votado os dois processos no ano passado, mas houve alguns imbróglios. Estamos consultando o jurídico e tenho certeza de que, em Rio Grande da Serra, a Justiça será feita", declarou o parlamentar ao Diário.

A Prefeitura de Rio Grande informou que tomou ciência da decisão da Justiça na noite de ontem e que ainda se reunirá com advogados para saber o que fazer: "Por essa razão, o prefeito não tem condição de opinar sobre essa questão".