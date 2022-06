Aroaldo comanda a Agência de Desenvolvimento por mais dois anos

Da Redação



24/06/2022 | 09:20



Aroaldo Oliveira da Silva, diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da IndustriALL Brasil, foi reconduzido ao cargo de presidente do conselho diretor e comandará a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC por mais dois anos.

A posse do novo conselho diretor da entidade e a eleição que definiu o presidente e o vice-presidente foram realizadas na quarta-feira.

Reeleito, Aroaldo enfatizou a importância da região e a necessidade de construir políticas de desenvolvimento integradas.

"O Grande ABC é um mundo, a potência e o grau de organicidade nos dão a possibilidade de realizarmos muitas coisas. A Agência (de Desenvolvimento) tem papel fundamental na reorganização das cadeias produtivas e no fortalecimento dos mais diversos segmentos da sociedade, por isso a necessidade de construirmos políticas de desenvolvimento integradas", disse.

A entidade tem realizado encontros em vários setores econômicos da região. Na última semana ocorreu reunião para debater os rumos da indústria nas sete cidades.

Na ocasião, foi debatido o papel das universidades no desenvolvimento do Grande ABC. Algumas das principais institutições de ensino superior da região participaram do debate, que foi realizado em Santo André.

A discussão havia sido iniciada um mês antes, durante o encontro Futuro da Indústria no Grande ABC, realizado pela agência, em maio, na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Na ocasião, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Zeina Latif, confirmou apoio do governo paulista para ouvir as demandas e propostas das sete cidades. .