Lil Nas X faz xixi em estátua do BET Awards na capa do novo single

24/06/2022 | 09:11



Polêmica! Como você já deve saber, o rapper Lil Nas X ama causar um impacto no seu público, sem esconder o que pensa, e no lançamento da sua mais nova música, Late To Da Party não foi nada diferente, o cantor optou por uma foto um tanto inédita para ser a sua capa.

O single tem parceria com outro rapper, o YoungBoy Never Broke Again e é sucessor do álbum MONTERO, que chegou a ser indicado ao Grammy Awards, lançado em setembro de 2021. Mas a produção não foi a única coisa que chamou a atenção do público. Lil Nas X escolheu fazer xixi em cima da estatueta do BET Awards para expressar seu descontentamento com a premiação. A capa do single faz referência ao mesmo feito de Kanye West em 2020 com a estátua do Grammy, na época, o rapper também fez críticas à indústria musical.

O BET elege os principais nomes da cultura negra global e o rapper parece ter ficado bastante incomodado por não ter sido nomeado em nenhuma categoria, apesar do sucesso marcante de Industry Baby, a voz de Call me by your name alega que seu nome não foi escolhido por causa de sua sexualidade, apesar de já ter se apresentado na premiação em 2020. A equipe do BET Awards respondeu ao comentário e e explicou:

Nós amamos Lil Nas X. Ele foi indicado ao prêmio de Artista Revelação em 2020 e orgulhosamente exibimos seu extraordinário talento e criatividade no programa duas vezes. Infelizmente, este ano, ele não foi indicado pela BET?s Voting Academy, que é formada por um estimado grupo de cerca de 500 profissionais do entretenimento nas áreas de música, televisão, cinema, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas, influenciadores e artes criativas.