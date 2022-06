Em No Limite, Ninha é eliminada e participante escreve palavra polêmica durante prova

24/06/2022 | 09:10



Confusão foi o que não faltou na Praia Brava! Na última quinta-feira, dia 23, os nove participantes de No Limite ficaram com os nervos à flor da pele durante a Prova do Privilégio - e o jogo acabou para um deles. Tudo começou quando as tribos encararam o desafio de montar uma frase específica no quebra-cabeça.

O processo era mais complicado do que parecia e os integrantes acabaram criando diversas palavras antes de chegarem no gabarito. No entanto, o que os telespectadores não esperavam é que Clécio roubasse a cena cometendo a gafe de escrever termos chulos e polêmicos, como p*****o.

E claro, o temido Portal acabou com os sonhos de um deles. Após falhar na tentativa de criar novas alianças, Ninha Santiago foi a 16° eliminada do reality show e perdeu o prêmio de 500 mil reais no dia de seu aniversário de 34 anos de idade.

- Foi uma honra participar do No Limite, o mergulho mais profundo da minha vida. Agora é hora de puxar o ferro e içar as velas, porque tenho certeza que tem um mundo gigante me esperando. [...] A minha história foi contada da melhor forma possível, foi contada por mim mesma e não faria nada diferente, disse a fotógrafa subaquática.