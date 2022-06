Governo estuda vale de R$ 1.000 a caminhoneiro

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



24/06/2022 | 09:03



O governo federal estuda entregar propostas de voucher mensal de R$ 1.000 para cerca de 800 mil caminhoneiros autônomos e aumento do programa social Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Os temas entraram em consideração após resistência dos governadores em limitar o ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), confirmou que os debates sobre os reajustes em programas federais e contribuição financeira aos caminhoneiros entraram em pauta como tentativa de solucionar a política de precificação da Petrobras. "É um momento de emergência internacional. Acho que é hora de todos os poderes terem sensibilidade", disse ontem (23) depois da reunião entre líderes para discussão sobre o relatório sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 16/2022, conhecida como PEC dos Combustíveis.

A ideia é utilizar o valor que seria direcionado às compensações de arrecadação do ICMS para sustentar os três benefícios simultaneamente. O programa chamado de Pix caminhoneiro pelo governo, inicialmente, planejava auxílio de R$ 400. A informação foi divulgada na terça-feira após reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas o valor é considerado insuficiente para custear os gastos totais com combustíveis, segundo representantes da categoria.

Ulisses Ruiz de Gamboa, professor de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, afirma que o cenário nacional se encontra em um período de recuperação e há uma tentativa de entidades governamentais para encontrar alternativas de frear as altas no diesel e na gasolina. "Os aumentos contínuos estão sendo causados, principalmente, pela guerra. Temos uma tributação forte nos combustíveis, mas reduzir o ICMS e compensar o dinheiro da arrecadação não são medidas que resolvem o problema. As crises internacionais continuarão acontecendo", afirma.

Também está prevista a ampliação do vale-gás. No momento, ele é de R$ 53 e distribuído a cada dois meses. Além do aumento no valor, que ainda não foi informado, o governo deseja torná-lo mensal e incluir mais beneficiários.

GREVE

Uma eventual paralisação dos caminhoneiros, como a 2018, deve ser o ''''último recurso'''' da categoria, avalia o assesor executivo da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Marlon Maues. "Enquanto houver diálogo consistente, a paralisação deve ser o último recurso da categoria. Temos muito ainda para trabalhar para chegar nisso", afirma o dirigente.