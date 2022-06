Crianças ficam presas em brinquedo a seis metros de altura em São Bernardo

Renan Soares

Especial para o Diário



24/06/2022 | 08:37



Doze crianças ficaram presas, na manhã de ontem (24), em um brinquedo no Parque Cidade da Criança, na rua Tasman, no Jardim do Mar, em São Bernardo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o equipamento fica a seis metros de altura e as crianças foram retiradas individualmente por escada, anexada ao equipamento por quatro pontos de segurança. A ocorrência, que não deixou feridos, durou cerca de duas horas e contou com apoio de quatro viaturas dos bombeiros.

O brinquedo, de nome Tapete Mágico, e que gira circularmente de cima para baixo, entrou em modo de segurança operacional às 11h05, quando as crianças estavam na atração. O equipamento tem capacidade para receber 40 pessoas, e teve o sistema travado para a saída dos jovens, que fazem parte da rede municipal de ensino do município e estavam lá como cortesia do parque de diversões. Representantes do espaço disseram que as crianças tinham entre 10 e 13 anos.

Segundo Alexandre Mota, comandante do 2°Subgrupamento de Bombeiros, ainda não é possível afirmar por qual motivo a falha ocorreu no equipamento, podendo ser problema mecânico, pneumático, ou hidráulico. Para ele, é necessário uma análise técnica. "Mobilizamos a equipe de serviço, colocamos um bombeiro para manusear os equipamentos que mantêm o brinquedo travado. Depois alocamos o sistema com uma escada e retiramos, em segurança, criança por criança", disse o capitão.

A empresa que administra o espaço, Nova Cidade Parques, informou que o procedimento técnico de travamento do brinquedo adotado visa a garantia da operação com total segurança e menor risco. A Nova Cidade Parques também informou que a adoção do ''''modo segurança'''', com o travamento da atração, obedece aos preceitos técnicos e normativos. A administradora completou dizendo que as 35 atrações do parque contam com manutenção de rotina e são submetidas a testes de segurança diários.

A assesoria do parque informou que todos os brinquedos do local estão regularizados e que a atração Tapete Mágico será fechada para manutenção. "O equipamento será testado, retestado e depois irá a funcionar de novo". A empresa optou por não fechar o parque. As demais atrações continuaram em funcionamento. O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do local está regular, com validade até setembro de 2023, segundo documentos obtidos pelo Diário.

Por nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que equipes da administração municipal estiveram no local para fiscalizar os procedimentos de remoção das crianças. Também confirmou que o brinquedo será interditado para manutenção, sem informar o prazo.