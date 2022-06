Incêndio mata ao menos 11 pessoas em centro de reabilitação em Carazinho, no RS

24/06/2022 | 08:42



Um incêndio na noite da quinta-feira, 23, no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat) em Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, deixou ao menos 11 mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que ainda está no local, dois feridos foram levados a hospital e estão em estado grave.

Todos os mortos são homens e entre eles está um monitor do Cetrat.

Na redes sociais, moradores da cidade, que fica no norte do Estado, compartilharam vídeos do incêndio.