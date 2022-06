MME fixa diretrizes para realização de leilão de reserva de capacidade

24/06/2022 | 08:30



O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou no Diário Oficial da União (DOU) portaria com as diretrizes para a realização do leilão para contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração termelétrica a partir de gás natural.

Trata-se do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Energia de 2022 (LRCE 2022), a ser promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O ato estabelece que o leilão deverá ser realizado em 30 de setembro de 2022.