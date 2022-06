Casos de Covid aumentam 198% em escolas municipais da região

Da Redação



24/06/2022



Unidades de ensino do Grande ABC seguem diferentes protocolos para o controle da disseminação do coronavírus. Seguindo tendência de crescimento em todo o Estado, entremaio e junho, a quantidade de alunos com Covid-19 nas redes municipais de Santo André, São Caetano e Mauá disparou. No período, as escolas dessas cidades registraram aumento de 198% de casos de coronavírus, passando de 242 em maio para 722 em junho, até a data de ontem.

Rio Grande da Serra não registrou casos de Covid-19 na rede municipal. Ribeirão Pires informou apenas dados de junho, com 48 casos confirmados de Covid-19 entre estudantes. As demais prefeituras não forneceram informações sobre coronavírus nas escolas.

Na última terça-feira (21), a Prefeitura de São Paulo publicou atualização dos protocolos retirando a suspensão de estudantes assintomáticos, mesmo em salas de aula em que houver confirmação e contato com aluno ou profissional positivo para Covid-19. Àqueles que não apresentarem sintomas, a recomendação passa a ser a observação por período de 14 dias após o último contato com a pessoa infectada.

No Grande ABC, apenas duas cidades mantém a suspensão das turmas em que há confirmação de Covid-19. A Prefeitura de São Caetano informou que, acima de três casos confirmados na mesma sala de aula, todos os estudantes da turma vão para o ensino remoto pelo período de vigência do atestado médico. Em Rio Grande da Serra, a partir do segundo caso na sala, a turma é dispensada por período de sete dias, para isolamento e monitoramento dos estudantes, inclusive os assintomáticos.

"Com a imunização e todos os cuidados que tomamos hoje em dia, a transmissão havia caído. No inverno ocorre realmente mais transmissões, tanto de Covid-19 como síndromes gripais. É importante permanecermos vigilantes e prestar atenção a todas as medidas de mitigação e prevenção, como usar máscara", explicou o médico Fábio Racy, especialista em medicina de desastre que coordenou o Hospital de Campanha do Pacaembu.

As prefeituras de Santo André e Diadema informaram que, quando confirmado um caso de Covid-19 em unidade de ensino municipal, a Vigilância à Saúde é notificada. As situações são avaliadas caso a caso pelos profissionais para a orientação dos protocolos.

Em Ribeirão Pires, alunos com laudo médico são mantidos em isolamento. Os demais estudantes permanecem com atividades presenciais, sendo monitorados pelas equipes da Educação. A Prefeitura de Mauá também esclareceu que não prevê a suspensão de turmas, mas sim o monitoramento dos alunos e profissionais.

"A recomendação, se há sintoma respiratório, de síndrome gripal, como febre e dor de garganta, é ficar em isolamento por sete dias. Além disso, reforçar a vacinação e manter as medidas preventivas", observou José Ribamar Branco, infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente).

Na rede estadual, segundo nota da Secretaria de Educação do Estado, "em caso de suspeita (dois ou mais sintomas) ou confirmação de casos de Covid-19 em estudantes ou servidores, estes devem permanecer em isolamento por sete dias. Caso os sintomas persistam, o isolamento deve ser mantido até o 10º dia. Recomenda-se também que, na ocorrência de casos, estes sejam notificados à Vigilância à Saúde do município, que orienta a unidade de ensino sobre as medidas".