5 eventos LGBT+ espalhados pelo mundo para curtir ainda em 2022

Após o sucesso da 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, que reuniu mais de 3 milhões de pessoas em São Paulo no último dia 19 de junho, diversos eventos LGBT+ prometem celebrar a diversidade em todo o mundo ainda em 2022.

Muitos deles estão retornando às ruas depois de ficarem dois anos suspensos por conta da pandemia de covid-19. É o caso da San Francisco Pride Parade, uma das paradas do orgulho LGBT+ mais famosas do mundo, realizada em San Francisco, Califórnia, nos EUA.

Maiores eventos LGBT+ do mundo

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é uma das maiores do mundo. Além dela, confira outros cinco eventos LGBT+ que ocorrerão ainda este ano:

A casa de operações de câmbio B2Gether listou alguns detalhes desse eventos. Confira:

San Francisco Pride Parade

Onde : San Francisco – Estados Unidos

: San Francisco – Estados Unidos Quando : 26/6

: 26/6 Site oficial: clique aqui

San Francisco, na Califórnia, é um do destinos mais “gay friendly” do mundo, por toda sua história e representatividade. Em junho, mês do Orgulho LGBT+, a cidade se prepara para o retorno de um dos maiores eventos LGBT+ do planera, que será realizado no dia 26.

MADO | Madrid Orgullo

Onde : Madri – Espanha

: Madri – Espanha Quando : 1º a 10/7

: 1º a 10/7 Site oficial: clique aqui

Desde 1978, Madri, capital da Espanha, realiza sua parada do orgulho LGBT+. Em 2022, a MADO será realizada nos dez primeiros dias de julho e contará com vários eventos culturais e debates a respeito dos direitos LGBT+.

Pride Amsterdam

Onde : Amsterdã – Holanda

: Amsterdã – Holanda Quando : 30/7 a 7/8

: 30/7 a 7/8 Site oficial: clique aqui

A Holanda é palco de uma das paradas do orgulho LGBT+ mais famosas do mundo. Neste ano, a Pride Amsterdam ocorrerá entre 30 de julho e 7 de agosto. Durante o evento, os visitantes poderão participar de diversas experiências, como a Canal Parade, parada realizada com a presença de 80 barcos, que cruzam o canal de Amsterdã.

Gay Pride Malta

Onde : Malta, Europa

: Malta, Europa Quando : 2/9 a 11/9

: 2/9 a 11/9 Site oficial: clique aqui

Malta é um arquipélago fascinantes situado ao sul da Itália, no Mar Mediterrâneo. Com cerca de 443 mil habitantes, a região é muito aberta à comunidade LGBT+. Por isso, o destino celebra, desde 2004, uma enorme Marcha do Orgulho Gay. Neste ano, o evento será realizado durante uma semana inteira, em setembro.

Marcha del Orgullo LGBTIQ

Onde : Buenos Aires – Argentina

: Buenos Aires – Argentina Quando : 29/10 a 5/11

: 29/10 a 5/11 Facebook oficial: clique aqui

Neste ano, Buenos Aires, capital da Argentina, realizará sua marcha do orgulho em novembro. A comemoração celebrará mais uma vez o Nuestro Mundo, primeiro movimento em prol dos direitos LGBT+ da Argentina e da América Latina, criado em 1962. Entre os eventos LGBT+ mais populares do mundo, a Marcha del Orgulho inclui diversas experiências (como um festival de tango queer) e uma grande parada no último dia.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.