Anne e Pe Lanza são o casal eliminado do Power Couple Brasil desta semana

24/06/2022 | 01:10



Mais um ciclo que se fecha, como disse Adriane Galisteu. Nesta quinta-feira, dia 23, mais um casal deixou o Power Couple Brasil. Na disputa desta semana haviam dois casais veteranos em D.R., Brenda e Matheus, e Adryana e Albert, e um casal estreante: Anne e Pe Lanza.

Ambos os casais veteranos, apesar de já terem ido para a D.R. uma série de vezes, estavam bem tensos e nervosos com os possíveis resultados da noite. Brenda e Matheus responderam uma das perguntas de Galisteu destacando que chegaram em um momento muito pesado, Brenda disse que seu emocional está muito abalado e que eles se desculparam com todos os casais antes de deixar a Mansão Power, referente às mágoas que foram geradas ao longo do programa.

Durante a fala, Karol, que estava ouvindo tudo com os outros casais na Mansão Power, se mostrou emocionada e precisou até enxugar as lágrimas. Brenda ainda mencionou que Karol havia pedido desculpas à ela, e ela também pediu.

Depois, Galisteu pediu para que os casais deixassem um conselho para aqueles que até então nunca pisaram na D.R.

Adryane pediu para que as mudanças continuem acontecendo, as pessoas sejam verdadeiras, sinceras e gratas uns aos outros.

- E quando forem para a D.R., entendam que pode ser que saia e pode ser que volte.

Pe Lanza falou sobre ter coragem e bravura:

- Não ter medo de se posicionar, seguir sendo fiel ao coração, a estrategia de jogo e ao que você é lá fora porque quanto mais verdadeiro você for, mais as pessoas vão se identificar.

Por fim, Brenda falou por ela e Matheus:

- Nosso conselho é que não tenham medo, confiem em suas trajetórias e nunca se comparem a outro casal, e também que não se deve subestimar outro casal, o que talvez eu e o Matheus já tenhamos feito em algum momento.

Herança da D.R.

A herança desta semana exigirá muita responsabilidade e sabedoria do casal que ficar com ela:

Escolham um casal para determinar o valor da primeira aposta de outro casal no próximo ciclo.

Apesar de terem se desentendido recentemente, Adryana e Albert decidiram deixar para Brenda e Matheus, e Abert disse que espera que eles usem isso com sabedoria. Anne e Pe Lanza escolheram Karol e Mussunzinho, dizendo que o casal é bom de apostas. E Brenda e Matheus quiseram retribuir o gesto de Adryana e Albert, deixando a herança para o casal.

Eliminação

O primeiro casal que foi salvo da D.R. e voltou para a Mansão Power foi Albert e Adryana. O casal foi bem recebido pela casa, todos se levantaram para cumprimentá-los e demonstraram simpatia.

Depois, segundo casal de volta ao jogo foi Brenda e Matheus. Os dois choraram muito logo que receberam o resultado, e em seguida abraçaram Anne e Pe Lanza. Matheus ainda aproveitou para pedir perdão ao Pedro pelas situações que eles tiveram.

Com isso, infelizmente o jogo acabou para Anne e Pe Lanza. Para descontrair, Galisteu perguntou se Pe Lanza achava que o resultado foi uma baita falta de sacanagem, fazendo referência a um vídeo que viralizou na época em que a banda de Pe Lanza, a Restart, fazia sucesso. Essa foi só para os fãs, hein?

Galisteu também aproveitou para devolver a foto com a carta escrita por Michele e Passa ao casal, que como você viu aqui no ESTRELANDO, precisou ser confiscada por quebrar uma regra do programa.

A volta de Brenda e Matheus foi um silêncio total, mas várias pessoas bateram palmas. Karol começou a chorar e tremer bastante, sem conseguir sair do lugar. Passa cumprimentou o casal, enquanto Michele ficou sentada bem abalada também.