Alerta no parque

23/06/2022 | 23:59



Incidente registrado ontem de manhã em parque de diversões de São Bernardo chama a atenção para a falta de manutenção de equipamentos de lazer e diversão voltados às crianças no Grande ABC. Embora haja protocolos bastante rigorosos para garantir a segurança dos frequentadores, nem todos são respeitados pelos estabelecimentos, como restou comprovado no episódio são-bernardense. Com isso, os usuários ficam expostos a riscos. A situação é preocupante. As autoridades precisam determinar, com a urgência que o assunto requer, a realização de operação pente-fino para, primeiro, dimensionar o tamanho dos problemas e, na sequência, cobrar providências para solucioná-los.



Embora, felizmente, a ocorrência no Parque Cidade da Criança, no Jardim do Mar, tenha terminado sem feridos, dez estudantes viveram momentos de apreensão que poderiam ter sido evitados. Não se pode desconsiderar que a experiência cause impacto psicológico, ainda que tardio. Embora todas as máquinas estejam sujeitas a falhas mecânicas, as que são destinadas às crianças deveriam merecer atenção constante por parte dos operadores. Foi o que faltou no caso da atração Tapete Mágico, cuja pane deixou as vítimas suspensas a seis metros de altura por cerca de uma hora. A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros, cujo trabalho precisa ser destacado, evitou maiores consequências.



Se há um lado positivo na história, é o de ter exposto deficiência nos protocolos de segurança de empreendimentos de lazer da região. Sejam eles públicos ou privados. A falha atingiu brinquedo de parque localizado em São Bernardo, mas a cautela e a responsabilidade recomendam que não se enxergue nem se trate a ocorrência como fato isolado. Por prudência, as sete cidades do Grande ABC devem revisar seus programas de manutenção de equipamentos destinados às crianças, com o objetivo de se certificarem que estão atualizados. O episódio na Cidade da Criança terminou bem. Foi um susto. Grande. Mas poderia ter sido uma tragédia. Irreparável. Que, portanto, sirva de alerta.