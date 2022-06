Jéssica Costa, filha de Leonardo, homenageia o tio Leandro no dia de sua morte: 24 anos de saudade

23/06/2022 | 16:10



A influencer Jéssica Costa usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, dia 23, para homenagear seu tio Leandro no dia de seu falecimento. O cantor sertanejo que era dupla de Leonardo morreu em 23 de junho de 1998 de câncer de pulmão. A jovem escreveu na legenda:

24 anos de saudade. Meu amor, respeito e admiração são eternos! Assim como o do Brasil, que até hoje canta e chora com a sua partida. Tenho certeza que se você estivesse aqui estaria muito orgulhoso da família linda que construiu e que estaria com o olhar radiando de felicidade vendo seus netos, tão lindos. Seu legado e família são muito especiais. Obrigada por ter deixado cada um desses tesouros para nós.

O cantor Leonardo também aproveitou as redes sociais para se manifestar sobre os 24 anos desde a partida de seu irmão, e se declarou dizendo:

- 24 anos de saudades meu irmão Leandro!! Não há um só dia que não penso em você. Te amo!! Saudade que dói!