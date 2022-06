Aos 96 anos de idade, Rainha Elizabeth II muda visual do cabelo

23/06/2022 | 16:10



Depois de vários anos com o mesmo penteado, a Rainha Elizabeth II decidiu fazer algumas mudanças. Durante um encontro com a governadora de Nova Gales do Sul, na Austrália, na quarta-feira, dia 22, a monarca de 96 anos de idade colocou as madeixas para jogo.

Apesar de não ter feito uma mudança tão radical, a rainha decidiu diminuir o comprimento e o volume, e deu adeus aos famosos cachos após as comemorações do Jubileu de Platina.

Vale lembrar que, segundo a revista US Weekly, a cabeleireira da monarca desde março de 2020 é Angela Kelly. Em seu livro intitulado O outro lado da moeda: a rainha, a cômoda e o guarda-roupa, ela contou a experiência de cuidar do cabelo da rainha:

Desde março de 2020, lavei o cabelo da rainha todas as semanas, arrumei e estilizei e até cortei quando necessário. Minha equipe deu o nome de Salão da Kelly. Durante as duas primeiras semanas, eu estava tremendo. Eu só tinha feito o cabelo dela uma ou duas vezes enquanto estava a bordo do Iate Real Britannia.