Polícia Militar Ambiental prende homem e recupera armamento irregular no Riacho Grande

Heitor Santos



23/06/2022 | 15:58



A Polícia Militar Ambiental realizou a prisão de um indivíduo por posse de armas de fogo no Riacho Grande na manhã desta quinta-feira (23). Os agentes foram verificar uma denúncia de caça no interior do Núcleo Itutinga-Pilões - Parque Estadual Serra do Mar.

A equipe de policiais militares ambientais durante averiguação da denúncia foi ao local, onde foi atendida por um morador do Rancho do Caiçara, que conduziu a vistoria. Concluída a vistoria foi encontrado uma espingarda e um rifle, ambos sem marca ou numeração, além de mais de 50 cartuchos de munição.

Após a vistoria, o indivíduo foi conduzido ao 4º Distrito Policial do Riacho Grande, onde a ocorrência aguarda decisão da justiça.