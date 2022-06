Filipinho, Ítalo e mais brasileiros avançam em Saquarema; Medina vai à repescagem

23/06/2022 | 15:50



A etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe começou a ser disputada na manhã desta quinta-feira, diante de fãs brasileiros ávidos para acompanhar os principais surfistas do mundo competindo em águas fluminenses. Nomes como Filipe Toledo, tricampeão da etapa, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Miguel Pupo e Tatiana Weston-Webb avançaram, enquanto Gabriel Medina perdeu sua bateria e terá que disputar a repescagem.

Atual líder do ranking da World Surf League (WSL), Filipinho acertou um giro aéreo ainda no começo da bateria e arrancou uma nota 8.17 dos jurados, mais tarde somada a um 5.60 para fechar com 13.77. Nat Young, dos Estados Unidos, ameaçou alcançá-lo, mas parou nos 11 pontos, enquanto o peruano Miguel Tudela fez 9.23.

Segundo brasileiro melhor posicionado no ranking, em quarto lugar, Ítalo Ferreira abriu a disputa com um 7.50 e avançou com o total de 12.60, após uma onda de 5.10. Ele competiu contra o também brasileiro João Chianca, que fez 6.30 e vai disputar a repescagem contra o sul-africano Matthew McGillivray, avaliado com 9.00. Yago Dora, por sua vez, somou 13.90 e superou o japonês Kanoa Igarashi, medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, e o americano Kolohe Andino.

Gabriel Medina era outro que poderia ter avançado direto às oitavas, pois liderava a bateria até os dez minutos finais, mas acabou superado australianos Connor OLeary e Ethan Ewing, que fizeram 10.56 e 7.47. Com nota 6.40, Medina ficou pelo caminho e terá de enfrentar Ewing na repescagem.

Na bateria 8, a última do dia, Miguel Pupo avançou com nota 13.83, desbancado os compatriotas Caio Ibelli (8.90) e Jadson André (7.50). A dupla derrotada se encontrará na repescagem, assim como Samuel Pupo, irmão de Miguel, e Mateus Herdy, que perderam para o australiano Jack Robinson na bateria 3. Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, única brasileira competindo, avançou às oitavas ao somar 10.77 contra a peruana Sol Aguirre e a havaiana Carissa Moore.