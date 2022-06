GCM e PM realizam operação para coibir delitos com uso de motos

Da Redação



23/06/2022 | 15:20



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, com a participação da PM (Polícia Militar), realizou nesta quarta-feira (22) a Operação Bairro Seguro. Os bloqueios ocorreram nas avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo, Giovanni Battista Pirelli e São Paulo.

A Operação Bairro Seguro tem como finalidade reduzir os crimes promovidos por pessoas utilizando motocicletas. Na ação ostensiva, que contou com viaturas setoriais da GCM e Polícia Militar, foram realizadas cerca de 100 abordagens, autuações e recolha de motocicletas, com 37 pessoas, 30 motos, três pessoas e dois veículos de carga averiguados. Foram seis autuações, duas motos e um veículo apreendidos.

“Estamos sempre atentos aos dados estatísticos e damos resposta imediata aos anseios da sociedade, que clama sempre por uma cidade mais segura. Com foco nisso queremos mostrar que as forças de segurança dão a resposta com sinergia necessária entre a nossa Guarda Civil Municipal e Polícia Militar", destaca o secretário de Segurança Cidadã, Edson Sardano.

A ação ostensiva da Operação Bairro Seguro vai continuar por toda a cidade, saturando este tipo de crime que registra aumento de casos. As ações podem ser desmembradas para outras regiões do município e realizadas simultaneamente, sem prévio aviso.