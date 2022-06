Menina de 11 anos que foi estuprada realiza aborto, afirma MPF

Da Redação



23/06/2022 | 14:50



O MPF (Ministério Público Federal) informou que aborto legal foi realizado ontem à noite na menina de 11 anos vítima de estupro em Santa Catarina. O caso veio à tona quando a Joana Ribeiro Zimmer e promotora Mirela Dutra Alberton, responsáveis pela investigação do caso, pediram para a menina manter a gestação e proibiram o procedimento de interrupção da gravidez.

De acordo com o MPF, o aborto legal não requer qualquer autorização judicial ou comunicação policial, assim como não existem, na legislação, limites relacionados à idade gestacional e ao peso fetal para a realização do procedimento. A menina descobriu a gestação na 22ª semana.

"A negativa de realização do aborto ou exigência de requisitos não previstos em lei nos casos de abortamento legal configura hipótese de violência psicológica, fere o direto à saúde das mulheres, a integridade psicológica e a proibição de submissão a tortura ou a tratamento desumano ou degradante das mulheres e diversos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário", argumentou o MPF, em nota.

Segundo reportagem do site de notícias The Intercept Brasil, no dia 4 de maio, a menina e a mãe foram ao HU (Hospital Universitário) para tentar fazer o procedimento, que foi negado. Dias depois, a juíza e promotora solicitaram que a menina mantivesse a gestação por mais “uma ou duas semanas”, para aumentar a sobrevida do feto, além de negar a realização do aborto. Uma decisão da magistrada chegou a manter a menina em um abrigo público, longe da família. Nesta terça, no entanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) determinou a saída do abrigo e o retorno para a guarda mãe. O caso tramita em segredo de Justiça, "circunstância que impede sua discussão em público", enfatizou o tribunal.

(Com Agência Brasil)