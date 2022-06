Graciele Lacerda esclarece brincadeira polêmica com Zezé Di Camargo

23/06/2022 | 15:10



Brincadeira de casal! Zezé Di Camargo deixou a web apreensiva após fazer uma série de Stories em sua conta no Instagram falando sobre Graciele Lacerda. Segundo o cantor de 59 anos de idade, sua noiva o acordou para assistir ao nascer do sol, porém ele não gostou nada de ter que sair da cama mais cedo.

- Deixa eu contar uma coisa para vocês: são seis horas da manhã, Graciele fez eu acordar para vir aqui na janela olhar o sol. Eu falei para ela, é a realidade, não é falta de romantismo! Eu falei: Graciele o sol está aí desde que eu nasci! Nós vamos morrer e ele vai continuar aí, deixa eu dormir pelo amor de Deus!

Ele ainda aproveitou para falar sua dificuldade em dormir facilmente:

- A gente custa a dormir, eu tenho problema de insônia, na hora que eu durmo ela me acorda para ver sol. P**a que pariu, esse sol vai ficar aí até o dia que a gente for embora! Mas que é bonito, é!

A reação do cantor fez com que alguns seguidores do casal fossem às redes de Graciele para esclarecer a situação. Ao ser perguntada se Zezé sempre acorda de mau-humor, a jornalista respondeu:

Claro que não, né, gente. Primeiro que eu não acordei ele. Eu nunca acordo ele. Segundo que ele fez uma brincadeira. E terceiro que, se fosse verdade, ele não tinha nem feito Stories.