Perseguidor que quebrou ordem de restrição e invadiu casa de Harry Styles se entrega à polícia

23/06/2022 | 15:10



Em 16 de fevereiro deste ano, Pablo-Diana Orero Tarazaga, de 29 anos de idade, invadiu a residência do músico Harry Styles, quebrando uma ordem de restrição que já havia com o cantoe de 28 anos. O britânico estava em sua residência no momento em que o stalker forçou a entrada, sendo que o invasor teria empurrado uma funcionária da casa e danificado um vaso de plantas enquanto brigava com o segurança do local.

Agora, o réu foi até o tribunal de Wood Green Crown, no norte de Londres, na Inglaterra, e se entregou à polícia. Segundo informações do jornal Reddicht Advertiser, Tarazaga se declarou culpado da invasão e de violar a tal ordem de restrição de 2019, quando ele foi acusado de perseguição ao ex-One Direction, tendo que ficar a 250 metros de distância dele.

Declaro-me culpado por violar a ordem de restrição e entrar na casa, mas não culpado da agressão, disse o perseguidor.

Orero está atualmente detido em um hospital e o tribunal marcou a data do julgamento para dia 1º de agosto deste ano.