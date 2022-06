Sonia Abrão sobre Maísa Silva: - Nunca consegui ver tudo isso que o pessoal vê

23/06/2022 | 15:10



Eita! Sem papas na língua, Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua opinião sobre Maísa Silva, que está sendo cotada para ser a nova apresentadora do Vídeo Show, na Rede Globo.

Durante o seu programa, A Tarde é Sua, Sonia definiu como um absurdo a possibilidade de Maísa comandar a atração:

- Eu acho absurdo a Maisa como âncora no 'Video Show'. Com todo respeito, nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Eu acho a Maisa chata, antipática, não acho que ela se saiu bem no programa que ela fez no SBT. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito, disparou.

E não parou por aí! Sonia ainda garantiu que não daria nenhum programa para Maísa:

- Eu não daria nenhum programa para a Maisa. Deixa ela na TV paga fazendo seriado ou um personagem, deixa ela lá. Agora chamar ela pra bancada como um programa como o 'Vídeo Show', um programa que tá atravessando décadas numa mudança tão drástica, eu prefiro mil vezes a Ana Clara, encerrou.

Recentemente, Maísa brincou ao falar sobre a sua vida amorosa. Vale lembrar que a artista está solteira desde o fim do seu relacionamento com Nicholas Arashiro.