Citroën My Ami Buggy: todas as unidades do elétrico são vendidas em 18 minutos

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 14:55



A Citroën apresentou na Europa a inédita e edição especial ultra limitada My Ami Buggy. Com design marcante e proposta única, o modelo será produzido em um lote de somente 50 unidades.

O My Ami Buggy é destinado a entusiastas que buscam uma solução de mobilidade que alia liberdade, prazer e espírito de aventura. Com motorização elétrica, o My Ami Buggy é ideal para o uso recreativo em diferentes ambientes, incluindo o campo e praias, especialmente no início do verão europeu.

Baseado no modelo que conquistou o continente, o My Ami Buggy tem visual exclusivo, com destaque para a cor Khaki da carroceria 100% reciclável, rodas de 14” de aço com pintura dourada e calotas exclusivas e portas compostas por aço tubular, que incrementam a amplitude da cabine.

O estilo ao ar livre é complementado pela exclusiva capota de lona removível, recurso que já fez história em modelos icônicos com os Citroën 2CV e o Mehari. O visual é finalizado com proteções adicionais nos para-lamas e para-choques.

Crédito das Fotos: Divulgação / Citroën Crédito das Fotos: Divulgação / Citroën × × × × Copyright Maison Vignaux @ Continental Productions Copyright Maison Vignaux @ Continental Productions ×

Um marcante tom amarelo faz contraste na parte exterior e na cabine do My Ami Buggy, estando presente nas costuras dos bancos, gancho para sacolas, puxadores das portas e nos três compartimentos do console.

“O público reagiu com entusiasmo quando apresentamos o My Ami Buggy Concept e muitos

os clientes pediram por ele. Hoje, temos o prazer de dar vida ao espírito deste conceito com

a série exclusiva My Ami Buggy e para ilustrar mais uma vez o potencial para personalizar Ami. Sem portas e com teto conversível, o My Ami Buggy permite que motorista e passageiro se sintam mais livres e desfrutar de uma condução silenciosa no modo elétrico”, disse Laurence Hansen, Diretor de Estratégia e Produtos da Citroën.

Essa proposta única e exclusiva conquistou rapidamente os clientes na região. E bota rápido nisso: em somente 17 minutos e 28 segundos as 50 unidades do My Ami Buggy se esgotaram, representando a média de uma venda a cada 21 segundos. O primeiro cliente precisou de só 2 minutos e 53 segundos após o início das vendas para efetivar a compra, feita de forma totalmente on-line.

As entregas do My Ami Buggy começam na segunda metade de agosto e acompanham a exclusividade do produto. Os proprietários poderão receber o modelo em sua própria casa e farão parte do grupo com mais de 21 mil clientes que o Ami conquistou desde seu lançamento em 2020. Atualmente a linha Ami está à venda em nove países da Europa.