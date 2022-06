Crianças ficam presas em parque de diversões em São Bernardo do Campo

23/06/2022 | 14:02



Pelo menos dez crianças ficaram presas a seis metros de altura em um brinquedo no Parque Cidade das Crianças, localizado no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 23. De acordo com a Prefeitura local, todas foram retiradas e nenhuma ficou ferida.

Uma falha técnica causou o travamento do brinquedo Tapis Volant por volta das 11h, de acordo com informações do poder municipal de São Bernardo. Por conta da altura, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados pela empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo, concessionária que administra o parque.

As crianças foram retiradas uma a uma com um cinto de segurança e uma escada dos bombeiros. A remoção foi concluída por volta das 12h30. O equipamento que apresentou problemas será interditado para manutenção, mas os demais brinquedos estão funcionando normalmente. O Tapis Volant é formado por uma plataforma giratória e a falha ocorreu no momento em que as crianças estavam no ponto mais alto do giro.

O episódio na Grande de São Paulo está inserido em uma lista de episódios recentes de acidentes em parques de diversões. No início do mês, a ocorrência foi grave no Espírito Santo. Duas crianças foram arremessadas de um brinquedo em Alegre, no sul do Espírito Santo, no domingo, 5. Elas estavam no brinquedo quando uma peça se soltou enquanto a estrutura girava. A Delegacia Regional de Alegre instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

Em maio, um acidente semelhante aconteceu em Santa Maria do Pará (PA) quando três jovens também foram arremessados de um carrossel depois de a gôndola se desprender da estrutura. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.