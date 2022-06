Mônica Martelli recebe alta hospitalar após ser internada com gastroenterite aguda

23/06/2022 | 13:10



Notícia boa! Mônica Martelli, de 54 anos de idade, recebeu alta hospitalar após ser internada com gastroenterite aguda. As informações são do colunista Lucas Pasin.

De acordo com a assessoria da atriz, ela recebeu alta na última quarta-feira, dia 22, e seguirá o tratamento em casa por mais uma semana.

Informamos que nesta quarta-feira, dia 22, Mônica Martelli recebeu alta da Santa Casa De Misericórdia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde estava internada desde o domingo, 19. A atriz - diagnosticada com quadro de gastroenterite aguda - acaba de chegar em São Paulo e foi orientada pelos médicos a seguir o tratamento em sua casa por mais sete dias, informaram.

Vale pontuar que as apresentações de Mônica com a pela Minha Vida em Marte foram adiadas:

Mônica estava no Sul do país para dar início a nova turnê de sua peça "Minha Vida em Marte", e após três apresentações na capital gaúcha entre sexta-feira e sábado, passou mal e foi internada no domingo. Por esta razão, as apresentações do espetáculo "Minha Vida Em Marte" que aconteceriam nos dia 23/06 em Novo Hamburgo e no dia 25/06 em Curitiba estão sendo adiadas. Em Novo Hamburgo, o espetáculo terá sua sessão em 26/08, no Teatro Feevale; já em Curitiba, a data foi postergada para 18/08, no Guairão.

