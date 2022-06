Air Fry Gourmet Black: por R$ 659, fritadeira da Philco tem bom custo-benefício

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 12:55



A Fritadeira Philco Air Fry Gourmet Black PFR15PG 4L 1500W ganhou o prêmio, do UOL Tilt Lab, de Melhor Air Fry e Melhor Custo-benefício da categoria.

A Philco Air Fry Gourmet Black possui um cesto com tecnologia Maxx Gold em seu revestimento antiaderente, trazendo mais durabilidade e praticidade para o dia a dia, já que os alimentos não grudam no recipiente.

Vista como um dos maiores e melhores investimentos para complementar os lares, a busca por fritadeiras elétricas cresceu 32%, segundo a Think with Google, plataforma de compreensão do mercado. No Brasil, de acordo com a consultoria em varejo GFK, as vendas aumentaram 22% em 2020, em relação ao ano anterior, registrando 4 milhões de itens comprados.

Com potência de 1500W e sem necessidade de óleo, a Philco Air Fry Gourmet Black se mostra uma boa opção para quem deseja seguir uma alimentação saudável, além de garantir uma preparação mais rápida e eficiente ao contar uma tecnologia com circulação de ar quente em 360°.

Disponível na cor preta com acabamento fosco, ela também tem capacidade de 4L na cuba, 3,2L no cesto, um controle de temperatura ajustável de 80°C a 200°C, sistema de proteção contra sobreaquecimento e timer de até 60 minutos – com desligamento automático e sinal sonoro – assegurando a possibilidade de fritar e assar uma grande variedade de receitas.

O preço sugerido para a Philco Air Fry Gourmet Black PFR15PG é de R$ 659,90 e pode ser encontrada nas principais lojas de varejo do país e no site da Philco.