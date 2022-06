Razer: teclado gamer Ornata V3 tem tecnologia Mecha-Membrane; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 12:55



A Razer anunciou o lançamento do teclado gamer Ornata V3. O periférico de entrada para jogos tem switches Mecha-Membrane da empresa.

Com novo design e teclas finas, o teclado gamer Ornata V3 atende as necessidades dos jogadores modernos que precisam de um teclado gamer de tamanho normal, alta performance e visual discreto.

Os switches Mecha-Membrane do teclado gamer combinam o melhor da tecnologia de switches mecânicos com os de membrana, e suas teclas proporcionam um toque macio e acolchoado para maior conforto durante as partidas, além de sensação tátil acentuada para cliques mais satisfatórios.

Créditos das fotos: Divulgação / Razer Créditos das fotos: Divulgação / Razer × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

As teclas ABS do Ornata V3 contam ainda com revestimento com tratamento UV que aumenta a resistência ao desbotamento e arranhões. O teclado fica ainda mais poderoso com o recurso Razer Chroma RGB, presente em dez zonas de iluminação e nas teclas retroiluminadas, além de um descanso de pulso ergonômico magnético para longas horas de jogo.

Junto com o teclado, a Razer também anunciou a versão Ornata V3 X, que oferece o mesmo visual discreto, tamanho padrão e baixo perfil com teclas ABS duráveis revestidas com tratamento UV. O Ornata V3 X, entretanto, conta com switches de membrana silenciosos, Razer Chroma RGB com uma zona de iluminação e um descanso de pulso removível.

Preço sugerido e disponibilidade no Brasil

Ornata V3

R$899,00

Quarto trimestre de 2022

Ornata V3 X

R$499,00

Quarto trimestre de 2022