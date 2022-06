Linn da Quebrada conta que conheceu o pai aos 12 anos: 'Tinha curiosidade'

23/06/2022 | 12:17



Linn da Quebrada foi a convidada do programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 23. Entre vários assuntos, a artista comentou sobre a relação com o pai, Lino, que morreu em maio deste ano, pouco tempo após a saída de Lina do Big Brother Brasil 22.

Linn contou que conheceu o pai apenas aos 12 anos de idade, mas que a ausência da presença paterna não foi uma grande questão para ela, que cresceu rodeada de afeto.

"A ausência do meu pai não foi uma questão na minha vida. Sinto que minha mãe foi tão presente, mesmo não estando por perto. Tive infância e adolescência com muito afeto. Não tinha rancor, eu encontrei com ele aos 12 anos na frente de um fórum judicial antes da nossa reaproximação. Eu tinha curiosidade sobre o que ele passou, o que ele viveu, mas não tinha rancor", comentou a artista.

Ela ainda disse que a aproximação com Lino só ocorreu porque a mãe trabalhava para uma advogada, que ofereceu ajuda para que a filha recebesse a pensão do pai. "Foi ali que começamos a receber e eu o conheci", completou.