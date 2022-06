Rodrigo Mussi fala sobre recuperação e diz que se orgulha de cicatriz: Carrego como uma vitória

23/06/2022 | 12:11



Durante o programa Mais Você desta quinta-feira, dia 23, Rodrigo Mussi foi o convidado do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga. Depois de passar quase um mês internado no Hospital das Clínicas, o ex-BBB contou sobre seu processo de recuperação, e disse estar retomando a vida normal:

- Estou andando normal, a maior luta depois de um traumatismo é a parte emocional. Quando o cérebro é atingido, as pessoas não sabiam como eu ia acordar. A recuperação foi muito rápida, surpreendeu o corpo clínico.

O influenciador comentou sobre ter perdido 30 kg durante seu coma, relembrou a reviravolta pela qual passou e conta que carrega a nova cicatriz na testa com orgulho:

- É uma marca que mudou minha vida, a recuperação ainda será um tempo. A marca carrego como uma vitória.

Mussi ainda disse que não se lembra de nada do acidente, apenas do momento em que entrou no carro. Como o rapaz estava sem os documentos físicos, assim que deu entrada no hospital, os médicos não o reconheceram:

- Ninguém sabia quem eu era, meu documento estava no celular, tinha tudo digital e demoraram horas até entender. Tinha saído sem carteira pela primeira vez.

O brother ganhou recados de seu irmão e dos amigos Eliezer e Viih Tube. Diogo Mussi contou que o processo desde o acidente até a alta foi muito difícil e disse que fez todo o possível para o irmão, no final desejou que Rodrigo seja feliz. Em seu recado, Viih disse que considera o influenciador como um irmão mais velho. Os três ex-BBBs se aproximaram muito após o programa deste ano.

Lembrando que o acidente aconteceu dia 31 de março deste ano e Mussi sofreu traumatismo craniano e teve uma fratura exposta na perna.