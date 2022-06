10 motivos para ir a Monte Verde no inverno

Redação

Do Rota de Férias



23/06/2022 | 11:55



Monte Verde no inverno fica ainda mais especial. O distrito do município de Camanducaia, situado no extremo sul de Minas Gerais, conta com diversas atrações perfeitas para quem deseja curtir o friozinho com muito aconchego.

O melhor de tudo é que, diante dos aumentos das passagens aéreas, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais pode ir para lá de carro. Da capital paulista, por exemplo, são apenas 166 km de distância.

Há pelo menos 10 bons motivos para ir a Monte Verde no inverno. Confira:

Localização “Clima” de romance Atividades radicais e ao ar livre Gastronomia Cervejarias artesanais Pintura Bauer e outras artes Comércio de produtos artesanais Patinação no gelo Bar do gelo Hotéis românticos

Monte Verde no inverno

Pontos turísticos, boa comida, hotéis charmosos… Veja em detalhes porque vale a pena visitar Monte Verde no inverno.

1 – Localização

Monte Verde fica próxima a São Paulo (166 km) e Campinas (159 km). Ambas as cidades levam muitos turistas para a região. Dessa forma, os visitantes podem ir de carro, o que é uma opção mais barata em tempos de passagens aéreas nas alturas.

Para quem pretende alugar um carro para visitar a região, uma boa dica é consultar a Mobility. Isso porque ela faz comparações com várias locadoras e indica qual oferece o melhor preço no momento.

2 – “Clima” de romance

O clima frio de Monte Verde atrai muita gente. O distrito está localizado a mais de 1,6 mil metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, o que contribui para a manutenção da natureza, com lindos bosques de Araucária.

A temperatura atinge números negativos no inverno, principalmente em julho. Fenômenos como geada e até precipitação de neve podem ocorrer. O cenário fica perfeito para uma viagem a dois.

A paisagem e o frio colaboram para manter o ambiente com traços de romantismo e aconchego. Diversos hotéis oferecem opções com descontos para casais. A gastronomia também favorece: bares e restaurantes são conhecidos pela decoração e pelo clima romântico.

3 – Atividades radicais e ao ar livre

Não faltam atividades ao ar livre em Monte Verde, mesmo no inverno. Uma opção é visitar o Parque Oschin, construído em uma área florestal particular, que oferece diversas atrações para quem gosta de entrar em contato com a natureza e fazer piqueniques. No local, há o Caminho das Hortênsias, com araucárias gigantes e xaxins centenários.

Monte Verde também oferece opções aos aventureiros: o distrito abriga a famosa “Fazenda Radical”, que reúne diversas atividades, como megatirolesa, arvorismo, parede de escalada, arco e flecha, falcoaria, passeio de quadriciclo, tirolesa infantil e slackline.

A Trilha da Pedra Redonda é outro ponto turístico de Monte Verde. Ela tem baixo grau de dificuldade em comparação a outros trekkings da área. No meio do caminho, há um mirante com uma linda vista. O acesso, porém, só é permitido com a contratação de agência de passeio.

4 – Gastronomia

A avenida principal de Monte Verde é repleta de bares e restaurantes, que oferecem gastronomia variada. Há comida mineira, fondues, pratos da cozinha alemã e chocolates feitos em fábricas tradicionais do distrito. As bebidas também são outro atrativo: cachaças, vinhos e cervejas artesanais estão à disposição.

Aqui, você confere boas opções de restaurantes em Monte Verde.

5 – Cervejarias artesanais

O distrito tem fábricas próprias de cervejas artesanais. É o caso da Cervejaria Monte Verde (fábrica de cerveja e chopp) e, também, da Cervejaria do Fritz (que, além da fábrica, também brinda os turistas com um bar/restaurante). Vale a pena provar.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

6 – Pintura Bauer e outras artes

Monte Verde “floresce em cores” com a pintura Bauer. Trata-se de um projeto da MOVE com as alunas da artista plástica Maria Carmem Osterne. Bauernmalerei, ou simplesmente Bauer, significa “Pintura de Camponês”.

Folclórico, vibrante e muito popular nos séculos 17 e 18, o Bauer é original da Alemanha e retrata a visão simples da natureza: flores (rosas, tulipas, miosótis), arabescos e pássaros em cores fortes e contrastantes.

Obras do gênero podem ser vistas em diversos lugares do distrito, como nos bancos da avenida principal. Vale lembrar ainda que Monte Verde é famosa pela arte em cerâmicas e azulejos.

7 – Comércio de produtos artesanais

O distrito é um bom local para fazer compras, principalmente, de produtos artesanais, com destaque para roupas, chocolates e geleias. A vila abriga fábricas de chocolates e doces, que atraem turistas pela qualidade, variedade e sabor caseiro. Vale a pena bater perna pelo centrinho para conferir as ofertas.

8 – Patinação no gelo

Aberta ao público no ano 2000, a pista de patinação no gelo de Monte Verde leva o título de um dos maiores ringues fixos do Brasil, com 200 m² de gelo. Para as crianças há andadores reguláveis para diversas alturas, que ajudam no equilíbrio.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers para conhecer Monte Verde.

9 – Bar do gelo

Construído com 18 mil quilos de gelo, o Icebar Monte Verde é uma das atrações locais para quem curte de verdade o frio. O estabelecimento é completamente feito de gelo, proporcionando temperaturas que chegam a -20ºC. Para quem gosta de fotografia, o bar é perfeito, pois conta com um urso de gelo, um esquilo, um tucano, um trono e um coração para os casais.

10 – Hotéis românticos

Quatro hotéis em Monte Verde se destacam na lista dos mais românticos do Brasil divulgada pelo Travellers’ Choice Awards 2022, ranking elaborado anualmente a partir das avaliações dos usuários do site TripAdvisor. São eles:

Confira mais detalhes de cada um deles:

Pousada Villa D’Amore

View this post on Instagram A post shared by Pousada Villa D’Amore (@pousadavilladamore)

Com acomodações charmosas, ambientes aconchegantes e muita natureza nos arredores, esta pousada já foi eleita a mais romântica do Brasil em 2018 e 2019. Ali, os casais podem relaxar em meio a bromélias, esquilos e uma vegetação que destaca muitas flores.

Uma das vantagens da Pousada Villa D’Amore é que ela fica a apenas 2 km do centrinho de Monte Verde. Assim, dá para explorar bem as principais atrações da região.

De quebra, o empreendimento serve um ótimo café da manhã. O menu inclui frutas da época, suco natural, pão de queijo, cesta de pães, iogurte natural, cereais, mel, polenguinho, bolos, queijos, frios, geléias e um delicioso pudim de leite.

As diárias na Pousada Villa D’Amore podem ser encontradas desde R$ 445.

—

Kuriuwa Hotel

Divulgação Kuriuwa

Ideal para quem gosta de glamour, o Kuriuwa Hotel conta com acomodações confortáveis e se destaca por conta de atrações como spa, piscina e academia. O restaurante também conquista os visitantes, especialmente os casais. Ele serve o fondue de queijo tradicional e oferece uma ampla carta de vinhos refinados.

As diárias no Kuriuwa Hotel podem ser encontradas desde R$ 1.014.

—

Pousada SPA Mirante da Colyna

Divulgação Mirante Da Colyna

Ideal para quem busca requinte e luxo, a Pousada SPA Mirante da Colyna fica situada em uma exuberante área verde e conta com atrações como piscina coberta, spa e quartos com lareira.

A 500 metros da pista de patinação de gelo e da Avenida Monte Verde, o local conta com um restaurante que serve delícias da cozinha contemporânea e o clássico fondue.

Algumas acomodações contam com banheiras, das quais se tem uma linda vista da área verde que circunda o empreendimento. Sem dúvida, é um dos hotéis mais românticos de Monte Verde.

As diárias na Pousada SPA Mirante da Colyna podem ser encontradas desde R$ 775.

—

Pousada Valle das Flores

View this post on Instagram A post shared by Pousada Valle das Flores (@valledasfloresmonteverde)

Localizada a uma simples caminhada da rua em que se concentram os principais atrativos de Monte Verde, a Pousada Valle das Flores atrai pombinhos que desejam se hospedar em chalés. Todos eles contam com lareira, TV de tela plana a cabo e vista para a montanha.

Cercada de verde, a pousada conta com um lindo terraço, onde dá para relaxar. Fora isso, serve um delicioso café da manhã, com variedade de bolos, tortas, pães e frios. Ah, o cafézinho e o chocolate quente não podiam faltar.

As diárias na Pousada SPA Mirante da Colyna podem ser encontradas desde R$ 506.