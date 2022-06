Com cadeira gamer e amplificadores, leilão online tem lances a partir de R$ 30

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 11:55



Na próxima quarta-feira (29/06), às 10h, será realizado leilão de itens gamers e eletrônicos pela leiloeira oficial Tatiana Hisa Sato, da Hisa Leilões. No pregão, há mais de 80 itens – entre eles cadeiras gamers, placas mãe, gabinetes. Os descontos podem chegar a até 90% e os lances iniciais são de R$30.

O leilão de itens gamers e eletrônicos conta com marcas como Asus, Corsair e Samsung. Entre os destaques, estão o lote 79 de um gabinete Nox Infinity Sigma, com lance inicial de R$ 30 e mais de 90% de desconto.

O lote 06 de placas mãe – de modelos diversos de marcas como Intel – fica a partir de R$ 3.634,10. O lote 35 – com Cadeira Gamer Alpha Gamer Kappa e Gabinete Gamer Husky Polar + 1 Unid. Gabinete Gamer Vinik VX Gaming Feux – tem lance inicial de R$ 560,17.

Para participar deste e outros leilões da Hisa Leilões, é preciso estar cadastrado no site da leiloeira, ter 18 anos completos ou mais e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento. Na hora da disputa do lote, o interessado deve ciente das condições de pagamento e retirada.

Confira os detalhes do leilão de itens gamers e eletrônicos em https://is.gd/QLB7bi.