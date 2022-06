moto g42 chega ao Brasil com câmera de 50 MP por R$ 1.999

Da Redação

23/06/2022 | 11:55



A Motorola anunciou a chegada de mais um integrante da família moto g no Brasil: o moto g42. O aparelho desembarca com a plataforma móvel Snapdragon 680, tela OLED FHD+ de 6,4?, alto-falantes estéreo com a tecnologia Dolby Atmos², sistema de câmera tripla de 50 MP, câmera selfie de 16 MP, NFC e superbateria de 5000 mAh.

No moto g42, a tela OLED FHD+ ilumina cada pixel individualmente, permitindo uma representação mais realista de pretos, pontos escuros profundos e cores mais intensas. Além disso, com mais contraste que as telas LCD, as fotos, videochamadas, filmes e séries podem ser vistas com ainda mais qualidade e brilho.

O processador Snapdragon 680 octa-core de 2,4 GHz, 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna do moto g42 oferece desempenho 20% superior em relação ao processador da geração anterior. O resultado é potência extra em jogos mais pesados, streaming de vídeos e recursos avançados de fotografia. Tudo isso sem comprometer a duração da bateria.

O moto g42 vem com uma bateria de 5000 mAh para que o consumidor passe mais tempo longe da tomada com uma só carga e horas de energia em poucos minutos, graças ao carregador TurboPower™ 20.

O sensor principal de 50 MP do smartphone garante clareza em qualquer ambiente, e a tecnologia Quad Pixel oferece quatro vezes mais sensibilidade em situações de pouca luminosidade para fotos mais nítidas e vibrantes. E o modo Night Vision, que revela mais detalhes mesmo no escuro, está disponível tanto na câmera traseira quanto na câmera de selfie.

A lente ultra-wide de 118° do moto g42 enquadra quatro vezes mais imagens em comparação com as lentes-padrão de 78°. Além disso, por ser um sensor híbrido, ela consegue distinguir a profundidade, usando em conjunto a câmera principal, para desfocar o segundo plano automaticamente e dar um toque de retrato profissional aos cliques.

O smartphone ainda conta com sensor de impressão digital na lateral, rádio FM, NFC, entrada híbrida para dois chips, além do recurso Botão Interativo, que com apenas dois toques rápidos, abre um menu de atalhos e acessa seus apps favoritos na hora.

O moto g42 conta com atualizações de segurança bimestrais garantidas por três anos. Além disso, o novo smartphone vem com o My UX, que permite que os usuários personalizem o telefone do jeito que preferirem, ativem o modo de jogo ou controlem várias funções com gestos simples e práticos.

Preço e disponibilidade

O moto g42 está disponível nas cores azul e rosê, por R$ 1.999.