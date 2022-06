7 cursos gratuitos para quem quer aprender a programar

Da Redação

Do 33Giga



23/06/2022 | 10:55



De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o mercado precisará de 797 mil profissionais da área de TI no Brasil até 2025.

Com esse apagão de mão de obra especializada, investir em capacitação é um passo essencial, principalmente para quem está de olho nas vagas abertas. A plataforma Eu Capacito, liderada pelo Instituto IT Mídia, oferece mais de 60 cursos online gratuitos de tecnologia.

Quem quer aprender a programar, por exemplo, pode entender mais sobre Python, Java, C#, entre outras conteúdos relacionados à programação por meio do site. As aulas são gravadas e ministradas por grandes empresas, tais como Microsoft, Oracle e FIAP. Em alguns cursos do Eu Capacito, é possível obter certificado.

Veja 7 dicas de cursos gratuitos de programação da Eu Capacito

Dê seus primeiros passos com Python (Microsoft)

Com 4 horas e 33 minutos de duração, o curso da Eu Capacito ensina a escrever as primeiras linhas de código com Python, além de abordar armazenamento, manipulação de dados e outros assuntos. Acesse https://is.gd/b1F5BV.

Venha programar em Java (Oracle)

São abordados os fundamentos da programação Java, tais como variáveis, objetos, loops, arrays e construções de decisão. Possui 6 horas de duração. Acesse https://is.gd/vTMvSC.

Java Fundamentos (FIAP)

Com 80 horas de duração, é possível obter certificado ao final deste curso. Aborda orientação a objetos, IDES, conversões, estruturas de repetição, entre outros temas. Acesse https://is.gd/WM8Ab0.

O que é Python? (Microsoft)

O curso conta com uma rápida introdução sobre linguagem de programação, Python, compilação e processo de programação. Acesse https://is.gd/lrbWPJ.

Python (FIAP)

Possui carga horária de 80 horas e oferece certificado de conclusão. Neste curso, você terá uma introdução sobre Python, variáveis, manipulação de listas, funções e módulos, bibliotecas externas, sistema operacional e muito mais. Acesse https://is.gd/JG0TbF.

Adicione lógica aos seus aplicativos com C# (Microsoft)

Neste curso de apenas duas horas, os interessados aprendem a criar expressões boolianas mais complexas e expressivas; usará blocos de código para controlar o escopo da variável e o caminho de execução do seu código; ramificará o fluxo de código usando a instrução switch-case, entre outros conceitos. Acesse https://is.gd/uRWU9u.

Dê seus primeiros passos com C# (Microsoft)

O curso da Microsoft oferece ensinamentos sobre como gravar as primeiras linhas de código C#, armazenar e manipular dados para modificar seu tipo de aparência, executará a funcionalidade interna disponível em bibliotecas de códigos, entre outros. Acesse https://is.gd/4A5rcI.