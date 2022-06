PPI publica recomendação pela relicitação do Aeroporto do Galeão

23/06/2022 | 10:27



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos publicou no Diário Oficial da União (DOU) resolução em que recomenda a relicitação do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), localizado no Rio de Janeiro (RJ). A decisão, que já havia sido anunciada pelo governo no início do mês, precisa ser acatada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio de decreto, o que confirmará a entrada do aeroporto para a carteira de relicitação do PPI.

Pela resolução, a publicação do edital da licitação e a realização do leilão para a concessão do aeroporto devem ocorrer só no segundo semestre de 2023.

No mês passado, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também aprovou a viabilidade técnica e jurídica do pedido de relicitação do Galeão, apresentado pela RioGaleão.

Pouco mais de oito anos depois de arrematar a concessão por R$ 19 bilhões, a empresa decidiu em fevereiro devolver o ativo à União, alegando "incapacidade de cumprimento das obrigações originárias do contrato".

Controlada pela Changi, a concessionária citou, ao anunciar a devolução, o mau desempenho econômico do Brasil desde 2014 e os efeitos negativos da pandemia de covid-19 sobre a aviação civil.