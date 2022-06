Santo André oferece minicurso sobre fotografia e educação ambiental

Da Redação



23/06/2022 | 10:22



santo André, por meio Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, e da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) vai oferecer um minicurso inédito e gratuito sobre ‘Fotografia e suas aplicações à Educação Ambiental’. As inscrições acontecem até o dia 28 de junho.

A formação conta com parte teórica e prática quanto ao potencial da fotografia nos processos, ações e atividades de educação ambiental nos diferentes espaços e contextos, uma vez que o olhar sensível por meio da fotografia pode ser uma importante ferramenta para transformações sociais para uma sociedade mais sustentável.

Além das educadoras do Semasa, o minicurso será ministrado pelo cinematógrafo brasileiro Lucio Kodato e pelo fotógrafo e coordenador pedagógico da ELCV, Flávio Shimoda. Para participar, não é necessário possuir câmera fotográfica profissional e as técnicas e atividades práticas poderão ser reproduzidas com a câmera de celular.

Serão dois encontros presenciais, no Auditório do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, nos dias 30 de junho e 7 de julho, das 14h às 17h. As inscrições devem ser feitas em www.semasa.sp.gov.br/minicursos. Os participantes terão direito a certificado. O minicurso integra também a Escola de Ouro Andreense.