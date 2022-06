Enel promove negociação de dívidas e parcelamento

Da Redação



23/06/2022 | 10:12



A Enel irá realizar programação de negociação e parcelamento de dívidas no sábado e em outras três datas no mês de julho (dias 2, 16 e 23). Batizado de Enel Facilita, os eventos acontecerão durante quatro sábados, nas lojas de atendimento da concessionária, das 9h às 16h.

No Grande ABC, nos postos de atendimento de São Caetano; Diadema e Mauá vão funcionar neste sábado. Os atendimentos serão realizados com horário marcado, e os clientes interessados podem efetuar o agendamento por meio do site da empresa na loja de sua preferência. Em seguida, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação e senha que deverá ser apresentada no local. No dia, o cliente deve apresentar documento com foto que comprove a titularidade e uma conta de energia do imóvel que possui a dívida.

"Essa é uma ótima oportunidade para os clientes quitarem seus débitos e ficarem em dia com a concessionária. Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia em até 12 vezes, com juros de 1% ao mês)", afirma André Oswaldo do Santos, diretor de mercado da Enel.

Essa opção é válida apenas para clientes que não possuem outro plano de negociação ativo. "Os clientes que já são cadastrados com o benefício da tarifa social de energia elétrica (baixa renda) com contas vencidas também têm a opção de parcelar a fatura de energia em até 36 vezes, com pagamento de 10% de entrada, sem cobrança de encargos e juros", explica o executivo.

As negociações também podem ser feitas pelos canais digitais de atendimento, sem a necessidade de se deslocar até uma loja. Os clientes podem acessar o portal de negociação e aplicativo enel.