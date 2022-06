Sabina Simonato testa positivo para Covid-19 e segue afastada da Globo

23/06/2022 | 10:11



Com a nova onda de Covid-19, muitos famosos estão testando positivo para a doença e precisando tirar um tempo para descansar em casa. Infectada, Sabina Simonato foi afastada da Globo por questões de segurança e deve retornar ao SP1 após cumprir o período determinado de isolamento pelo protocolo sanitário. A jornalista anunciou o diagnóstico nas redes sociais na última quarta-feira, dia 22.

Ela está no comando da primeira edição do SPTV até o próximo mês durante a abstenção de Alan Severiano, que está cobrindo as férias de César Tralli no Jornal Hoje. Severiano também receberá um mês de folga quando o colega voltar.

Vacinada, Sabina tranquilizou os fãs em uma publicação no Instagram.

Muita gente perguntando. Então resolvi escrever para vocês. Pois é: Depois de tanto tempo, a Covid me pegou. Graças a Deus, estou Vacinada - e sigo monitorando aqui de casa com ajuda dos médicos. Sua dose já está liberada?! Corre então vacinar. Não custa nada. Soso está bem graças a Deus - sendo cuidada e paparicada pela vovó e pelo vovô ( e eu aqui morrendo de saudade, mas é para o bem dela).