Após vídeo viralizar, Anitta nega ter beijado segurança em show: Eu tenho namorado, que não iria gostar porque não é moderno

23/06/2022 | 10:11



Recentemente, a web foi bombardeada com um vídeo de uma apresentação da Anitta. O que chama atenção nas imagens é que, em determinado ponto, a cantora se aproxima de um segurança e dá a entender que beijou o rapaz. Não muito tempo depois, Murda Beatz, namorado da Girl From Rio foi até as redes sociais postar uma pequena indireta, que convenhamos estava mais para direta mesmo.

Nos Stories, ele escreveu:

Parabéns para aqueles que encontram parceiros com intenções puras.

Não muito tempo depois, Anitta decidiu se pronunciar sobre o caso. A cantora afirmou que não beijou o segurança e que está em um relacionamento sério.

Não, gente, eu não beijei o cara, pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio, e segundo porque eu tenho namorado, que não iria gostar porque não é moderno. Alguém arranja esse vídeo em um ângulo de frente.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Murda teria apagado post não muito tempo depois.